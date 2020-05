Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,265 EUR +6,74% (28.2020, 08:51)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (28.05.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Erholungsrallye bei Nordex setze sich ungebremst fort. Am Donnerstag könne das Papier des deutschen Turbinenbauers erneut kräftig zulegen. Für Rückenwind sorge ein weiterer Großauftrag von Innogy.Nordex bekomme von innogy den Auftrag für sechs Anlagen über insgesamt 27 Megawatt für den Windpark "Jüchen A44n" in Nordrhein-Westfalen, den innogy mit dem kommunalen Dienstleistungsunternehmen NEW Re baue. Im Oktober 2018 hätten Nordex und innogy eine strategische Partnerschaft für Onshore-Projekte vereinbart. Der Auftrag sei nun das erste deutsche Projekt, das im Zuge dieser Partnerschaft umgesetzt werde. Baustart sei bereits im April gewesen, im kommenden Jahr solle der Park in Betrieb genommen werden.Nach der wochenlangen volatilen Seitwärtsbewegung schieße die Nordex-Aktie nun regelrecht nach oben. Zweistellige Kurse scheienen möglich. Für eine nachhaltige Erholung müsse der Konzern allerdings nach wie vor das Margenproblem in den Griff bekommen und den Turnaround schaffen. Für spekulative Anleger, die die Empfehlung zum Einstieg genutzt hätten, gelte: Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2020)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:8,43 EUR +11,14% (27.05.2020, 17:35)