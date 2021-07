Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (08.07.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der schwache Gesamtmarkt treffe auch die Green-Tech-Aktie am Donnerstag wieder mit voller Wucht. Obwohl die Anleiherenditen in den USA weiter fallen würden, sei die jüngste Erholung auch bei Nordex schnell wieder beendet. An den guten langfristigen Aussichten ändere sich aber nichts. Der Ausbau der Windkraft bleibe quasi alternativlos.Angesichts der Debatten um den Bau weiterer Windräder hätten Forscher die möglichen Folgen eines Verzichts berechnet. Demnach könnte die Stromerzeugung innerhalb einzelner Gemeinden dann zusätzliche Kosten von bis zu sieben Cent pro Kilowattstunde verursachen, hätten die Autoren des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) am Donnerstag mitgeteilt. Würde auf den Ausbau der Windenergieerzeugung verzichtet, könnten außerdem die CO2-Emissionen um bis zu 200 Gramm pro Kilowattstunde steigen."Statt Windenergie müssten dann eben andere Formen der erneuerbaren Energiegewinnung wie die Solarenergie oder Bioenergie stärker ausgebaut werden", habe Jann Michael Weinand vom Institut für Industriebetriebslehre und Industrielle Produktion am KIT erklärt. "Bei der Solarenergie entstehen aber höhere Systemintegrationskosten, die für einen Großteil des Aufpreises verantwortlich sind." Ganz ersetzen ließe sich Windenergie für eine lokale Stromerzeugung nur in ganz wenigen Fällen, habe es weiter geheißen. Strom müsste dann importiert werden, was zu den vergleichsweise hohen CO2-Emissionen führen würde.Windenergie mache in Deutschland rund 24 Prozent der Gesamtbruttostromerzeugung aus, hätten die Autoren unter Berufung auf das Statistische Bundesamt erläutert. Um die Klimaziele zu erreichen, müssten diese Kapazitäten aber noch weiter ausgebaut werden. Doch immer wieder gebe es Kritik an Windrädern. "Ob Alpenvorland, Mittelgebirge oder Meeresküste - in den schönsten Landschaften Deutschlands stößt der Windkraftausbau häufig auf Ablehnung", heiße es in der Mitteilung.Der Ausbau der Windkraft sei entscheidend, wenn die Energiewende gelingen solle. Nordex dürfte von dieser Entwicklung mit weiter vollen Auftragsbüchern profitieren. Die überraschende Kapitalerhöhung zuletzt und das schwache Marktumfeld würden zunächst einmal aber für Verluste sorgen.Anleger beachten den um die Kapitalmaßnahme angepassten Stopp bei 14,80 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2021)Mit Material von dpa-AFX