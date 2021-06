Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

18,08 EUR +0,78% (24.06.2021, 09:45)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

18,16 EUR +0,78% (24.06.2021, 09:30)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (24.06.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Bei Nordex würden sich die Erfolgsmeldungen häufen. Am Donnerstag könne der Turbinenbauer erneut einen Großauftrag vermelden. Für den Befreiungsschlag an der Börse sorge die starke Entwicklung bislang allerdings nicht. Noch immer könne sich die Nordex-Aktie nicht nachhaltig von der 18-Euro-Marke lösen.Nordex liefere in Brasilien 55 Turbinen des Typs N163/5.X mit einem Volumen von insgesamt 313,5 Megawatt. Zum Auftrag im Bundesstaat Rio Grande do Norte gehöre auch ein Service über fünf Jahre mit mehreren Verlängerungsoptionen für bis zu 20 Jahre. Im Sommer 2022 solle die Errichtung beginnen.Nach den Aufträgen in Finnland und dem potenziellen Megaauftrag in Australien habe Nordex erneut einen Deal mit großem Volumen an Land gezogen. Die ohnehin gut gefüllten Auftragsbücher würden somit noch voller. Entscheidend bleibe aber, dass diese jetzt auch wieder in profitable Umsätze umgewandelt werden könnten. Mit dem zunehmenden Ende der globalen Lockdowns dürften hier zumindest die logistischen Herausforderungen der Pandemie abebben - andererseits zeige sich mit den Schließungen von Containerhäfen in China, dass das Thema noch nicht abgeschlossen sei.