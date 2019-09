XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,42 EUR +3,52% (09.09.2019, 16:11)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,455 EUR +4,65% (09.09.2019, 16:26)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.09.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Mit einem deutlichen Kursanstieg starte das Papier des Turbinenbauers in die neue Handelswoche. Dank einer drastischen Hochstufung von "underperform" auf "outperform" durch die australische Investmentbank Macquarie sei die Nordex-Aktie zwischenzeitlich bis an die 10-Euro-Marke herangelaufen.Die Risiken seien inzwischen weitaus stärker eingepreist, so Keegan Kruger. Der der Analyst von Macquarie habe zudem sein Kursziel auf 14,50 Euro angehoben. Für 2020 und 2021 habe Nordex viel Potenzial, so Kruger.Satte 55 Prozent liege Krugers Kursziel über dem gegenwärtigen Niveau. Mit der Auftragsflut im Rücken könnte es dem TecDAX-Titel durchaus gelingen, zeitnah wieder zweistellige Kurse zu erreichen. Um die Anleger langfristig zu überzeugen, müsse Nordex aber vor allem das Margenproblem in den Griff bekommen. Im Gegensatz zu Wettbewerbern wie Vestas oder Siemens Gamesa werde Nordex auch 2019 rote Zahlen schreiben.Wer in die Branche investieren will, setzt derzeit auf Vestas, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: