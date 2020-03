Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

6,545 EUR +11,40% (24.03.2020, 08:44)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (24.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nordex habe das Jahr 2020 mit einem gut gefüllten Auftragsbuch für neue Windenergieanlagen i.H.v. 5,5 Mrd. Euro begonnen. Das Volumen liege damit 43% über dem Vorjahr. Vor diesem Hintergrund erwarte der deutsche Turbinenbauer erneut einen deutlichen Anstieg beim Umsatz und ein weiter ansteigendes operatives Ergebnis.Die Folgen der neuen, komplexen und sich fortlaufend verändernden Situation infolge der Coronavirus-Krise könnten aber derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. Die Prognose basiere auf der Erwartung von Nordex, trotz der derzeitigen und etwaiger künftiger Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 seinen hohen Auftragsbestand effizient und ohne wesentliche Unterbrechungen abarbeiten zu können. Sollte es in der Folge der Pandemie allerdings zu wesentlichen Störungen kommen, könnte eine Korrektur erforderlich sein.In den vergangenen Wochen seidie Nordex-Aktie massiv unter die Räder gekommen. Am Dienstagmorgen starte die Aktie bei Lang & Schwarz mit einem deutlichen Plus in den Tag. Großer Unsicherheitsfaktor bleibe trotz der starken Auftragslage die Coronavirus-Krise. Möglicherweise gelinge dem Papier aber nun nach dem Ausverkauf zuletzt die Bodenbildung, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2020)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:5,66 EUR -6,21% (23.03.2020, 17:35)