XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,30 EUR -3,06% (29.05.2019, 13:56)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,29 EUR -3,20% (29.05.2019, 14:07)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (29.05.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dank der Mega-Rally im ersten Quartal zähle der Windkraftanlagenbauer Nordex nach wie vor zu den stärksten Werten 2019 an der deutschen Börse. Reihenweise melde der SDAX-Konzern neue Großaufträge. Bei den Anlegern komme das gut an, auch wenn die Attacke auf das Jahreshoch noch auf sich warten lasse.In den USA habe Nordex am Dienstag einen Großauftrag über 198 Megawatt verbuchen können. Ab dem Frühjahr 2020 sollten 63 Turbinen für einen Windpark in Texas geliefert werden. Es sei bereits der zweite Großauftrag für Nordex aus den USA in diesem Monat.Für den nachhaltigen Ausbruch aus der Konsolidierung habe der neue Auftrag allerdings noch nicht gesorgt. Ein kurzzeitiger Kurssprung sei nicht bestätigt worden, die Aktie bewege sich weiter seitwärts knapp über der 13-Euro-Marke. Das Jahreshoch bei 15,75 Euro sei aber nicht weit entfernt. Dank der starken Auftragslage sollte ein Angriff nur eine Frage der Zeit sein - wenn es gelinge, diese auch in profitable Umsätze umzuwandeln.Anleger setzen darauf, dass sich das auch in den Zahlen widerspiegeln wird und lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: