Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,86 EUR +2,48% (14.10.2021, 11:41)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,90 EUR +3,19% (14.10.2021, 11:26)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Windkraftanlagenbauer Nordex habe im dritten Quartal Aufträge von insgesamt rund 1,8 Gigawatt für sich gewonnen. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum entspreche dies einer Steigerung von fast der Hälfte, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitgeteilt habe. Unter den Marktteilnehmern kämen die Zahlen gut an.Die Zahl der Windanlagen sei dabei von 271 auf nun 389 gestiegen. Der größte Auftrag sei aus Australien gekommen. Das dortige Projekt MacIntyre komme den Angaben nach auf eine Nennleistung von 923 Megawatt. Darüber hinaus habe Nordex Aufträge aus elf weiteren europäischen Ländern erhalten, unter anderem aus Deutschland, Frankreich und der Ukraine.Die Investmentbank Jefferies habe die Einstufung für Nordex auf "buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe für das dritte Quartal eine solide Auftragslage vorgewiesen, habe Analyst Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Donnerstag geschrieben.Die Auftragslage bei Nordex stimme optimistisch. Allerdings sei und bleibe die Marge beim Windkraft-Unternehmen der Knackpunkt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link