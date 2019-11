XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,86 EUR -1,15% (18.11.2019, 11:36)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und demnächst auch in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (18.11.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Bereits seit 8. Oktober stehe bei Nordex das Übernahmeangebot durch Acciona i.H.v. 10,34 Euro je Aktie im Raum. Nun habe die deutsche Finanzaufsicht Bafin den Angebotsprospekt des spanischen Baukonzerns genehmigt. Damit beginne die Annahmeperiode - eine hohe Annahmequote sei allerdings unwahrscheinlich, denn die Nordex-Aktie notiere knapp 25% über dem Pflichtangebot. Die Annahmeperiode laufe nun 30 Tage bis zum 18. Dezember. Eine weitere Annahmefrist gehe danach bis zum 6. Januar. Im Anschluss daran wolle Acciona dann die Annahmequote bekannt geben.Bis Anfang Januar sei der Nordex-Kurs dank Acciona nach unten abgesichert. Auch wenn die Kursrally zuletzt bereits deutlich an Dynamik gewonnen habe, stimme das Chance-Risiko-Verhältnis deshalb nach wie vor. Anleger könnten dabei bleiben und auf weiter steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link