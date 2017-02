Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

19,409 EUR +0,09% (14.02.2017, 10:28)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 20 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert. Nordex und Acciona Windpower erzielten im Jahr 2015 einen kombinierten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Kürze auch in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern spezifiziert sind. (14.02.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie sucht nach Orientierung - ChartanalyseEin Schritt vor. Ein Schritt zurück. In den vergangenen Wochen bewegte sich die Aktie von Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) seitwärts, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die überraschende Wahl von Republikaner Donald Trump zum neuen US-Präsidenten, der laut Medienberichten auf Kernenergie und fossile Brennstoffe setze, habe Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien einen herben Dämpfer verpasst. Dies dürfte durchaus ein triftiger Grund gewesen sein, warum die Aktie von Nordex im vergangenen November bis auf 17,23 Euro abgestürzt sei. Dort sei auch das Kurstief des vergangenen Jahres markiert worden. Aus charttechnischer Sicht handle es sich herbei um eine signifikante Unterstützungsmarke, welche nicht unterschritten werden sollte. Weitere Unterstützungsmarken würden das Dezember-Tief bei 18,54 Euro sowie das aktuelle Jahrestief bei 19,05 Euro bieten.Nach oben hin stelle das aktuelle Jahreshoch bei 21,65 Euro eine Widerstandsmarke dar. Eine Hürde auf dem Weg nach oben könnte auch die 200-Tage-Linie sein, welche aktuell bei 23,26 Euro verlaufe. Das Kurshoch von Anfang November bei 24,25 Euro gelte als weitere Widerstandsmarke.Generell gelte: Nach dem Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends suche der Kurs der Nordex-Aktie nach Orientierung. Eine volatilere Seitwärtsbewegung scheint daher auch in den kommenden Monaten möglich, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 14.02.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:19,545 EUR +1,09% (14.02.2017, 10:16)