14,33 EUR +0,42% (12.04.2019, 14:47)



14,31 EUR +1,20% (12.04.2019, 14:53)



DE000A0D6554



A0D655



NDX1



NRDXF



Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa EUR 2,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.04.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Windanlagenbauer Senvion (ISIN: LU1377527517, WKN: A2AFKW, Ticker-Symbol: SEN) habe diese Woche Insolvenz angemeldet. Die Nordex-Aktie sei in den zurückliegenden Monaten dagegen von Hoch zu Hoch geklettert. Durch die Senvion-Pleite müsse in dieser Woche aber auch der SDAX-Wert etwas Federn lassen. Das gleiche Schicksal drohe aber nicht. CEO José Luis Blanco sehe entscheidende Vorteile gegenüber der Konkurrenz.Im Exklusiv-Interview mit dem AKTIONÄR habe Blanco erklärt: "Wir sind bereits in allen Volumen- und Wachstumsmärkten präsent und wir waren die ersten, die eine Turbine der 4-Megawatt-Klasse gelauncht sowie errichtet haben und bereits jetzt in Serienproduktion fertigen.""Die Delta4000-Plattform ist nicht nur gegenwärtig ein zentraler Treiber für den um 75 Prozent gewachsenen Auftragseingang, sondern bietet als hochflexible, ausbaufähige Plattform auch erhebliches Zukunftspotenzial", so Blanco weiter.Neben der technologischen Überlegenheit weise Nordex auch eine deutlich stärkere Bilanz als Senvion auf. Dazu komme, dass sich der Konzern auch gut auf den Wandel in der Branche eingestellt habe.Durch die Senvion-Insolvenz komme es nun zur überfälligen Konsolidierung bei Nordex. Anleger müssten aber nicht befürchten, dass das gleiche Schicksal drohe wie beim insolventen Konkurrenten. Nordex sei vielmehr ein spannendes Investment in einer lukrativen Branche.Das Kauflimit für Neueinsteiger bei 12,50 Euro rückt näher, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link