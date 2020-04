XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,95 EUR +2,71% (08.04.2020, 16:24)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

7,92 EUR +2,99% (08.04.2020, 16:38)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (08.04.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Mit einem Plus von rund vier Prozent gehöre Nordex am Mittwoch zu den stärksten Aktien an der deutschen Börse und klettere wieder über die 8,00-Euro-Marke. Nordex profitiere von den relativ optimistischen Aussagen des Weltmarktführers Vestas am Dienstag.Vestas habe zwar die Prognose für 2020 kassiert, aber die Dividende bestätigt und bekannt gegeben, dass die alte Prognose trotz der hohen Unsicherheit durchaus noch erreichbar sei. Auch Nordex-Chef José Luis Blanco habe sich gegenüber dem AKTIONÄR durchaus optimistisch gezeigt, was die Aussichten des Konzerns angehe. Die Auswirkungen der Corona-Krise seien aber auch für Nordex noch nicht abschätzbar."Die jüngsten Entwicklungen und die enorme Dynamik der von den verschiedenen Ländern und Behörden erlassenen Vorgaben machen die Bewertung auf unsere Geschäftsaktivitäten zum aktuellen Zeitpunkt sehr komplex", so Blanco im Exklusiv-Interview. "Das gilt auch für unsere Lieferketten. Obwohl wir die Entwicklung und die Auswirkungen auf unsere Geschäftsaktivitäten genau analysieren, sind wir deshalb aber gegenwärtig nicht in der Lage, die Situation zuverlässig einzuschätzen und verbindliche Aussagen zu tätigen."Die Nordex-Aktie eignet sich für spekulative Anleger, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: