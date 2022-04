Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,97 EUR -1,06% (28.04.2022, 18:45)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,80 EUR -2,92% (28.04.2022, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (28.04.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Da Russland nun den Gashahn nach Polen und Bulgarien zugedreht habe, flamme die Green-Tech-Euphorie an den Märkten wieder auf. An der Nordex-Aktie gehe dies jedoch weitestgehend spurlos vorbei. Denn die schwachen Zahlen des Wettbewerbers Siemens Gamesa würden noch immer auf dem Branchensentiment lasten. Nun drohe sogar weitere Gefahr.Bei der Nordex-Aktie sei es seit Februar besonders heiß hergegangen. Nach einer anfänglichen stark dynamischen Aufwärtsbewegung sei der Titel nun seit Anfang März in einer enorm breiten Range zwischen 13,93 und 18,73 Euro umhergesprungen und habe dabei eine W-Formation ausgebildet.Falle der Kurs jetzt nachhaltig unter das letzte Zwischentief bei 13,93 Euro, werde ein starkes Verkaufssignal ausgelöst. Mit weiteren Rücksetzern bis mindestens an die Unterstützung an der 13-Euro-Marke müsse dann gerechnet werden. Könne auch dieser Support nicht standhalten, läge das Kursziel, welches sich rechnerisch anhand der Höhe der W-Formation bestimmen lasse, nahe des 52-Wochen-Tiefs bei rund 11,10 Euro. Energiekontor oder ABO Wind , so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: