Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,375 EUR -11,39% (09.03.2020, 09:10)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,50 EUR (06.03.2020)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex habe im vergangenen Jahr von guten Geschäften in Europa und Nordamerika profitiert. Während der Umsatz um ein Drittel auf 3,28 Milliarden Euro geklettert sei, habe Nordex auch beim Auftragseingang deutlich zulegen können. Er sei um 31 Prozent auf 6,21 Gigawatt gestiegen, wie das SDAX-Unternehmen am Montag in Hamburg bei der Vorlage vorläufiger Jahreszahlen mitgeteilt habe.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe 2019 zwar um rund 22 Prozent auf 123,8 Millionen Euro zugelegt, habe damit aber die niedrigsten Erwartungen der Analysten verfehlt. Die entsprechende Marge sei um 0,3 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent gesunken. Angaben zum Überschuss habe der Konzern zunächst nicht gemacht. Konzernchef José Luis Blanco habe sich ungeachtet dessen zufrieden gezeigt und darauf verwiesen, dass Nordex seine Ziele für 2019 erreicht habe.Nordex sei in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2019 tief in die roten Zahlen gerutscht und habe einen hohen Nettoverlust eingefahren. Die Windkraftbranche leide derzeit unter hohem Wettbewerb und einem entsprechenden Preisdruck. Die vollständige Bilanz für 2019 wolle Nordex am 24. März bekannt geben. Dann wolle der Konzern sich auch zur Prognose für 2020 äußern.José Luis Blanco, CEO von Nordex, fasse zusammen: "Das Geschäftsjahr 2019 verlief entsprechend unseren Erwartungen. Wir haben alle Ziele unserer Prognose für 2019 erreicht. Die Nachfrage nach unseren hocheffizienten Turbinen bleibt weiterhin gut, so dass wir über einen hohen Auftragsbestand verfügen und 2020 mit einem gut gefüllten Auftragsbuch beginnen. Wir haben das vergangene Jahr zudem genutzt, weitere Turbinenmodelle auf den Markt zu bringen und unsere Produktionskapazitäten weltweit auszuweiten. Ziel bleibt es, die neu gewonnenen Projekte unserer Kunden effizient abzuwickeln."Anleger sollten vorerst eine Stabilisierung abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link