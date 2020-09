XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,27 EUR +0,09% (09.09.2020, 14:47)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,28 EUR +0,45% (09.09.2020, 15:15)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.09.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der große Abverkauf der vergangenen Tage habe bei Nordex kaum Wirkung gezeigt. Die Aktie des Turbinenbauers habe sich über der 11,00-Euro-Marke behaupten können und notiere nur knapp unterhalb des Corona-Erholungshochs bei 11,80 Euro. Am Mittwoch bekomme der TecDAX-Titel neuen Schwung vonseiten der Analysten.Jefferies-Analyst Constantin Hesse habe seine Kaufempfehlung für Nordex bekräftigt. Sein Kursziel laute 14,50 Euro - knapp 30 Prozent mehr als das aktuelle Kursniveau. Vor dem Ende des dritten Quartals habe er seine Schätzungen wegen der anhaltenden Belastungen durch die Corona-Pandemie überarbeitet. Höhere Kosten für Produktion und Logistik dürften auch im zweiten Halbjahr auf die Marge drücken. Allerdings würden die Belastungen durch den RWE-Deal ausgeglichen - dieser biete zudem eine komfortable Liquiditätssituation.Bis zu den Zahlen zum dritten Quartal müssten sich Anleger noch gedulden. Erst am 13. November öffne Nordex wieder seine Bücher. Bis dahin bleibe offen, wie stark sich die Corona-Pandemie noch immer auf die Profitabilität auswirke. Klar sei derweil: Die Auftragsbücher seien weiter voll, die Nachfrage nach Windkraft und den Turbinen von Nordex ungebrochen hoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: