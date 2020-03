Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,35 EUR -10,22% (11.03.2020, 16:42)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,28 EUR -6,33% (11.03.2020, 16:28)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (11.03.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Turbinenbauer Nordex trage am Mittwoch die rote Laterne im TecDAX. Die Aktie leide stark unter dem Abverkauf rund um das Coronavirus und habe auch die eher enttäuschenden Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr noch nicht verkraftet. Das Chartbild habe sich mit dem Erreichen eines neuen 52-Wochen-Tiefs bereits deutlich eingetrübt.Mit dem deutlichen Minus am Mittwoch sei die Nordex-Aktie unter das alte 52-Wochen-Hoch bei 8,55 Euro gefallen. Aus charttechnischer Sicht würden im anhaltend schwierigen Marktumfeld nun weitere Verluste drohen. Die nächste Unterstützungszone liege dann im Bereich zwischen 7,11 und 7,30 Euro. Spätestens beim Mehrjahrestief aus dem März 2018 bei 6,86 Euro sollte dann die Trendwende gelingen.Ob das gelinge, scheine aktuell aber fraglich. Bereits die Corona-Epidemie in China habe zu "relevanten Störungen ( ) und mittelbaren Auswirkungen auf die Komponentenlieferungen geführt", wie Nordex-Sprecher Felix Losada gegenüber "Der Aktionär" mitgeteilt habe. Auf absehbare Zeit würden die Produktionskapazitäten unter den Erwartungen liegen. Die drastische Ausbreitung des Virus auch in Europa dürfte die Situation nun deutlich verschärfen.Nachdem die Nordex-Aktie ausgestoppt wurde, sollten Anleger vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: