XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,47 EUR -0,29% (09.11.2018, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.11.2018/ac/a/t)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - - Nordex-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) charttechnisch unter die Lupe.Die Schwankungsbreite der Nordex-Aktie sei in den letzten Quartalen innerhalb der zu Jahresbeginn gesetzten Handelsspanne verblieben. D. h. es stünden zwei "inside quarters" zu Buche und auch im bisherigen Verlauf des 4. Quartals habe das Papier diese Leitplanken nicht aufbrechen können. An diesem Verhaltensmuster könnten Investoren den laufenden Bodenbildungsprozess festmachen. Interessant seien in diesem Kontext der Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends seit Juni (akt. bei 8,54 EUR) sowie die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 9,19 EUR). Beide Weichenstellungen würden die gegenwärtigen Ambitionen der Bullen unterstreichen, zumal auch verschiedene Indikatoren "grünes Licht" signalisieren würden. So habe die Relative Stärke nach Levy mittlerweile ihren Schwellenwert von 1 passiert und damit auch eine Flagge nach oben aufgelöst. Zudem sei der MACD - und zwar auf Wochen- und Monatsbasis - wieder "long" positioniert. Das erste Anlaufziel würden nun die letzten Verlaufshochs bei 11,45/11,70 EUR abstecken. Ein Sprung über diese Hürden käme einem großen Befreiungsschlag gleich, denn damit wäre die diskutierte große Bodenbildung tatsächlich abgeschlossen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 12.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,418 EUR -0,25% (12.11.2018, 08:26)