Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,46 EUR +3,14% (28.02.2017, 12:50)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 20 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert. Nordex und Acciona Windpower erzielten im Jahr 2015 einen kombinierten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Kürze auch in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern spezifiziert sind. (28.02.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Wachstumsstory ist vorbei! Schnelle Kurserholung sehr unwahrscheinlich! AktienanalysePessimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Die Nordex SE habe in der letzten Woche eine Umsatzwarnung abgegeben. Infolgedessen sei die Nordex-Aktie deutlich unter die Räder gekommen. Hinzu gekommen seien viele negative Analystenkommentare. Maydorn stelle fest, dass die Warnung für 2017 und 2018 ein Schock für die Aktionäre gewesen sei. Die Nordex SE habe das Wachstum quasi zusammengestrichen. Man habe die angepeilte Margenerhöhung wieder zusammenstreichen müssen. Das ende quasi alles, denn Nordex sei ein Wert gewesen, der vom Wachstum gelebt habe.Die Nordex-Aktie habe sich einst von 3 auf über 30 Euro erholt. Nordex sei eine schöne Story gewesen und jetzt sei dieses Wachstum zu Ende. Das rechtfertige laut dem Börsenexperten den Kursabschlag, denn im Kurs von 20 Euro sei die Wachstumsfantasie drin gewesen und jetzt sei sie auf lange Sicht weg. Nun seien Kurse um 13/15 Euro für die Nordex-Aktie richtig. Eine schnelle Erholung halte der Aktienprofi für sehr unwahrscheinlich. Nordex werde zwar weiterhin gute Geschäfte machen, aber nicht mehr wachsen.Warum sollte der Kurs einer Aktie steigen, wenn die Firma nicht mehr wächst, fragt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV" in Bezug auf die Nordex-Aktie. (Analyse vom 28.02.2017)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:13,475 EUR +2,86% (28.02.2017, 12:35)