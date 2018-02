Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,844 EUR -0,16% (21.02.2018, 20:18)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (21.02.2018/ac/a/t)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die jüngsten Nachrichten seien für die Nordex-Aktie positiv. Noch fehle es zwar am nachhaltigen Durchbruch des zweijährigen Abwärtstrends, doch es rieche immer mehr nach einer Trendwende.Der Aktienkurs des TecDAX-Titels sei heute zeitweise auf 10,04 Euro gestiegen und nähere sich damit erneut der aktuell bei 10,43 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie. Im Januar sei ein erster Versuch gescheitert, diese wichtige Zone zu überschreiten. Im Anschluss sei die Nordex-Aktie in volatilem Umfeld nochmals bis 9,03 Euro abgerutscht. Wenn der junge Aufwärtstrend seit November - derzeit bei 9,33 Euro - nicht nachhaltig unterschritten werde, könnte es schon bald zum Kursaufschwung über die 11-Euro-Marke hinauskommen. Dann hätte die Nordex-Aktie viel Luft nach oben. Die Turnaround-Bewegung müsse aber durch fundamentale Fakten, d.h. Aufträge für Windkraftanlagen, untermauert werden, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2018)