Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,542 EUR +2,40% (05.01.2018, 11:19)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (05.01.2018/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Spanischer Energieversorger bestellt 58 Turbinen - AktiennewsDie Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) profitiert zunehmend von der Wiedergeburt des spanischen Windmarkts, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Dezember bestellte der Energieversorger Gas Natural Fenosa Renovables (GNFR) 58 Turbinen der Baureihe AW132/3300 beim Hersteller. Der Lieferumfang beinhaltet die Errichtung von sechs Windparks und den mehrjährigen Service der Anlagen.Die Errichtung der ersten Turbinen startet im Sommer 2018. Die Projekte sind in den Regionen von Spanien geplant, wo die Nordex-Gruppe über Werke verfügt. Zudem werden die Türme vor Ort hergestellt und nutzen das von der Nordex-Gruppe entwickelte Verfahren. Die Zuschläge für die Projekte hat GNFR im Rahmen einer Ausschreibung im Jahr 2017 erhalten, bei der das Unternehmen zu den erfolgreichsten Teilnehmern zählte.Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,474 EUR +2,71% (05.01.2018, 11:04)