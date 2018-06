Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (25.06.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.In der vergangenen Woche habe der deutsche Windkraftanlagenbauer drei Aufträge aus Spanien eingeheimst, nun folge ein Großauftrag aus Brasilien. Die Nordex-Aktie arbeite indes an ihrem Turnaround.Für einen nachhaltigen Kursaufschwung bedürfe es jedoch einer nachhaltigen Geschäftserholgung. Die nächsten Quartalszahlen könnten bereits Aufschluss geben. Bis dahin werde die Nordex-Aktie wohl keine großen Sprünge machen. Für Trader könnte sich allerdings zwischen 9,40 Euro und der Widerstandszone bei 11,20 bis 11,70 Euro immer wieder Potenzial ergeben. Langfristige Anleger sollten weiter außen vor bleiben. "Der Aktionär" habe Nordex auf der Watchlist, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,656 EUR +1,58% (25.06.2018, 10:37)