ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (16.01.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nordex-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Seit dem Jahreswechsel 2015/16 habe die Nordex-Aktie herbe Verluste hinnehmen müssen. Von charttechnischer Seite habe es zuletzt allerdings eine Reihe von hoffnungsvollen Signalen gegeben. Möglicherweise habe der Titel das Schlimmste überstanden. So würden die jüngsten beiden "Hammer"-Umkehrmuster auf Monatsbasis den aktuellen Stimmungswandel dokumentieren. Die Schwankungsbreite des 2. "Hammers" sei dabei vollständig innerhalb der Handelsspanne des Vormonats verblieben. Beide Phänomene seien nun nach oben aufgelöst worden. Gleichzeitig hätten die horizontalen Barrieren bei rund 10 EUR zurückerobert, sowie der steile Abwärtstrend seit Herbst 2015 (akt. bei 9,41 EUR) gebrochen werden können.Auf der Indikatorenseite falle die Relative Stärke nach Levy ins Auge, die derzeit auf historisch niedrigen Niveaus notiere. Per saldo halten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt eine Fortsetzung des jüngsten Erholungsimpulses für das wahrscheinlichste Szenario. (Analyse vom 16.01.2018)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:11,61 EUR +1,93% (16.01.2018, 09:11)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:11,61 EUR +1,50% (16.01.2018, 09:26)