Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (14.11.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Nordex hat noch kein richtiges Rezept gefunden - Finger weg! AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin die Finger von der Aktie des Windanlagenherstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) wegzulassen.Die Nordex SE habe heute ihre Quartalszahlen gemeldet. Es sehe hier nach wie vor nicht allzu gut aus. Beim Umsatz habe Nordex im 3. Quartal 817 Mio. Euro geliefert. Erwartet worden seien 839 Mio. Euro. Der Auftragseingang habe für die ersten neun Monate 1,1 Mrd. Euro betragen, während man mit 1,2 Mrd. Euro gerechnet habe. Es bleibe also ein Geschäft, das für das Unternehmen unverändert schwierig sei. Nordex habe noch kein richtiges Rezept gefunden, um hier entgegensteuern zu können. Das würden die Anleger genauso sehen und die Nordex-Aktie notiere heute tiefer.Bei Nordex gebe es nach wie vor keine Erholung in Sicht, denke der Börsenexperte.Anleger sollten die Finger von der Nordex-Aktie weglassen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.11.2017)