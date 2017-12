Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (22.12.2017/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Nordex erhält Auftrag aus Frankreich - Aktiennes

Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat den Auftrag für die Errichtung des Windparks "Epine Marie Madeleine" erhalten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Für dieses Projekts hat GN Renewable Investments, ein von der TTR gemanagter Privat Equity Investor, zwölf Turbinen der Baureihe N117/3000 bei Nordex bestellt. Der Entwickler des Parks "Epine Marie Madeleine" war Nordex France. Im Lieferumfang des Herstellers sind zudem die schlüsselfertige Errichtung und der Service der Anlagen über eine Laufzeit von 15 Jahren enthalten. Der Windpark soll im September 2018 ans Netz gehen.

Der Standort des Projekts liegt in der Region Hauts-de-France, etwa 50 Kilometer östlich von Saint-Quentin. Hier erreicht der Windpark einen überdurchschnittlichen Kapazitätsfaktor von fast 30 Prozent. Das geht auf das spezielle Design der Anlagen zurück, die auf derartige Binnenlandstandorte ausgelegt sind.