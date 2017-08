Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,446 EUR -1,48% (24.08.2017, 14:37)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,9-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (24.08.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Noch Luft nach unten! AktienanalysePessimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Bei der Nordex-Aktie gebe es aktuell sehr wenig Fantasie. Der Aktienprofi beziehe sich auf die Bewertung von Nordex und verweise darauf, dass als die Nordex-Aktie vor einem Jahr noch bei 25 Euro notiert habe, habe sie ein KGV von 15 gehabt. Jetzt notiere sie bei 11 Euro und das KGV sei auf 17 gestiegen. Die Erklärung sei wie folgt: Die Nordex-Aktie habe sich mehr als halbiert, aber die Gewinnerwartungen für das nächste Jahr seien noch stärker gesunken. Die Nordex-Aktie sei nun also sogar teurer als vor einem Jahr, so der Börsenexperte. Um fair bewertet zu werden, müsste die Nordex-Aktie bei 9 Euro stehen.Alfred Maydorn sieht bei der Nordex-Aktie also eher noch Luft nach unten als Erholungspotenzial, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.08.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:11,46 EUR -0,87% (24.08.2017, 14:29)