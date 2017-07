Börsenplätze Nordex-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,605 EUR +1,49% (13.07.2017, 15:50)



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,565 EUR +0,23% (13.07.2017, 16:06)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,9-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (13.07.2017/ac/a/t)



München (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Neue Verkaufserfolge machen Hoffnung - AktienanalyseDie Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) mit Sitz in Rostock ist in über 25 Märkten in der Windkraftherstellung aktiv und erzielte im Jahre 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Milliarden, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Anfang dieses Monats habe das Unternehmen neue Verkaufserfolge sowohl in Skandinavien, als auch in Deutschland melden können. Laut Nordex würden dem norwegischen Stamm-Kunden Midtfjellet Vindkraft AS ab Frühjahr 2018 elf N117/3600-Turbinen ausgeliefert und installiert. Der Auftrag umfasse außerdem einen Premium Service über zunächst fünf Jahre mit einer Verlängerungsoption von zweimal weiteren fünf Jahren.In Deutschland habe das Unternehmen insgesamt 13 neue Projekte mit einer Kapazität von zusammen 81 Megawatt verbuchen können. Es handle sich um bereits genehmigte Windparks, die über eine gesicherte Finanzierung verfügen und noch eine EEG-Vergütung erhalten würden, so die Rostocker. Nordex werde in den kommenden Monaten außerdem eine effizientere Anlage, welche sich bereits im Vertriebsprozess befinde, vorstellen.Seit 2007 habe die Nordex-Aktie rund 64,5% verloren - ein jährlicher Kursverlust von durchschnittlich 9,8%. Bei dem derzeitigen Kurs/Buchwert-Verhältnis von rund eins würden die Analysten der Bank M.M. Warburg ein attraktives Bewertungsniveau sehen. Das TecDAX-Unternehmen sei "auf gutem Wege" seine Jahresprognosen von mehr als EUR 3 Milliarden Umsatz und eine operative Marge (EBITDA) von 7,8% bis 8,2% zu erreichen.Im ersten Quartal 2017 habe Nordex einen Umsatz von EUR 648,4 Millionen (+1,8% YoY) bekannt gegeben. Aufgrund von erhöhtem Personalaufwand und Abschreibungen sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 61,9% auf EUR 17,13 Millionen gesunken. Das Ergebnis je Aktie habe sich auf EUR 0,07 (-77,4% YoY) belaufen. Die Veröffentlichung der Zahlen für das 2. Quartal werde am 3. August 2017 erwartet.Trotz der aktuellen Verkaufserfolge habe die Aktie rund 6,35% innerhalb der letzten drei Tage verloren. Dies könnte an den Neuigkeiten über eine erneute Short-Attacke der Investment Manager von Numeric Investors LLC liegen. Sie seien am 07.07.2017 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,5% eingegangen. Insgesamt seien 12,29% der Nordex-Aktien geshortet (Quelle: aktiencheck.de).Derzeit notiere die Nordex-Aktie mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 14,26 und einer Marktkapitalisierung von 1,15 Milliarden um EUR 11,78. Drei Bloomberg-Analysten würden die Aktie auf "buy", acht auf "hold" setzen und sechs würden zu "sell" raten. Sie würden das durchschnittliche Kursziel auf EUR 12,89 setzen. (Ausgabe vom 13.07.2017)