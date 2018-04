Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.04.2018/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Kursrally setzt sich fort - ChartanalysePapiere des Windanlagenbauers Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) sind nach der sehr festen Vorwoche zu Beginn dieser Handelswoche weiter stark nachgefragt und haben sich beim deutschen Technologieindex an die Spitze gesetzt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Auslöser für Kursrally in der abgelaufenen Woche sei die Meldung über die Aufstockung Jan Klattens der Anteile bei Nordex und die deutlich bessere Auftragslage im ersten Quartal gewesen. Der zeitliche Zusammenhang beider Meldungen könnte reiner Zufall sein und bescherte dem Wertpapier in der letzten Woche ein Kursplus von gut 33 Prozent. Allein am Montag habe die Aktie um weitere drei Prozent zugelegt!Technisch präsentiere sich das Papier von Nordex derzeit mit einem unfertigen Doppelboden im Bereich von 7,09 Euro, doch für die nachhaltige Etablierung eines größeren Kaufsignals müssten sich Großinvestoren noch ein klein wenig gedulden. Für alle übrigen Anleger bleibe jedoch genügend Spielraum auf der Oberseite, sodass aus dem Stand heraus an der Kursfantasie der Investoren über entsprechend gehebelte Papiere partizipiert werden könne.Nach der Dow-Theorie sei auf allen Zeitebenen eine Kursbewegung überdurchschnittlich dreiwellig, bei Nordex sei zu Beginn dieses Monats ein erster Kaufimpuls an 9,35 Euro erfolgt. Damit sei zugleich die 50-Tage-Durchschnittslinie bei 8,96 Euro überwunden worden und fungiere nun als kurzfristige Stütze. Von diesem Niveau aus wäre ein weiterer Kursanstieg nach dem leichten Dämpfer (2. Bewegung) vom Freitag in der Nordex-Aktie an den EMA 200 bei 10,47 Euro denkbar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.04.2018)Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:9,23 EUR +2,44% (09.04.2018, 14:06)