ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (15.01.2018/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Gute Chancen auf Ausbruch - ChartanalyseSeit den Verlaufshochs aus Ende 2015 bei 33,90 Euro ein langfristiger Abwärtstrend beherrscht das Kursgeschehen in dem Wertpapier von Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) und drückte die Kursnotierungen bis auf ein Verlaufstief von 7,09 Euro abwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Ab Mitte November letzten Jahres sei eine deutliche Erholungsbewegung gestartet, die zunächst bis zum gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei 11,37 Euro herangereicht habe. Dieses Widerstandsniveau habe Nordex zwar kurzfristig ausgebremst, die Chancen auf einen Ausbruch und damit steigende Kursnotierungen stünden jedoch weiter gut. Entscheidend sei ein baldiger Anstieg über 200-Tage-Durchschnitt.Der Anstieg über eine innere Trendlinie im Bereich von 10,25 Euro habe die Aktie von Nordex zu einem Lauf bis an den EMA 200 verholfen. Aber erst darüber kein weiteres Kurspotenzial an die Augusthochs aus 2017 bei 12,75 freigesetzt werden, darüber bestünde sogar die Möglichkeit einer Rally bis zum markanten Widerstandsbereich von grob 14,35 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 15.01.2018)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:10,87 EUR +3,43% (15.01.2018, 11:38)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:10,94 EUR +4,14% (15.01.2018, 11:53)