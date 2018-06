ISIN Nordex-Aktie:

Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (26.06.2018/ac/a/t)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Kauflust nach dem Großauftrag aus Brasilien sei wieder verpufft. Nun stehe die Nordex-Aktie wegen einer Verkaufsempfehlung der Citigroup heftig unter Druck und gebe am Dienstag kräftig nach. Gestern noch habe die 200-Tage-Linie bei 9,38 Euro zeitweise technische Unterstützung geboten. Jetzt müsse die 8,80-Euro-Marke halten, sonst könnte der TecDAX-Titel erneut Richtung 7 Euro abrutschen. "Der Aktionär" warte bei der Nordex-Aktie weiterhin auf den Abschluss einer Bodenbildung, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie:8,77 EUR -6,34% (26.06.2018, 12:58)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:8,684 EUR -7,79% (26.06.2018, 13:13)