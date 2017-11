Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,5-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (30.11.2017/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Frischer Wind - ChartanalyseLange Zeit war die Stimmung in der Aktie von Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) schlecht, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dadurch sei die Nordex-Aktie, die Anfang des Jahres über 21 Euro gehandelt worden sei, bis auf 7,09 Euro abgesackt. Nachdem die Notierungen für kurze Zeit am Tief verharrt hätten, habe in den letzten Tagen eine Erholung eingesetzt, welche die Aktie wieder um mehr als einen Euro habe ansteigen lassen.Grund für die nun bessere Stimmung in der Aktie sei neben der charttechnischen Lage die Meldung gewesen, dass Nordex von Versorger Vattenfall einen Großauftrag über 50 Windenergieanlagen für einen Windpark mit einer Gesamtleistung von 180 Megawatt erhalten habe. Das habe die zuletzt vonseiten der Analysten getroffene Annahme widerlegt, dass Mittelständler Nordex gegenüber größeren Anbietern ins Hintertreffen geraten könnte. Weitere Aufträge seien aus den USA, Südafrika und Südamerika zu erwarten, habe das Unternehmen auf einer Investorenveranstaltung in Australien bekannt gegeben.Der Welt-Windenergie-Rat (GWEC) gehe davon aus, dass die Nachfrage nach Anlagen weltweit zunehme. In den nächsten Jahren könnten pro Jahr weltweit 70 bis 80 Gigawatt neue Kapazitäten installiert werden. Das würde mindestens 14.000 neue Anlagen pro Jahr bedeuten, wenn eine Anlagengröße von fünf Megawatt angenommen werde. Jedoch sei der Markt umkämpft, wobei größere Hersteller durch hohe Stückzahlen zunehmend preisgünstiger anbieten könnten.Börsenplätze Nordex-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:8,406 EUR +1,99% (30.11.2017, 09:43)