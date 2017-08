Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,18 EUR -2,64% (07.08.2017, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,9-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (07.08.2017/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Nach einem enttäuschenden Start habe das Unternehmen trotz Rückgängen bei den Ertragskennziffern im Vergleich zu den Vorjahreswerten die Geschäftsdynamik ggü. dem Vorquartal erhöhen und die Markterwartungen übertreffen können. Erfreulich sei ferner die Entwicklung beim Neugeschäft verlaufen. Der Vorstand habe abermals auf einen planmäßigen Geschäftsverlauf in H1 2017 verwiesen und den Ausblick für das Geschäftsjahr bestätigt. Ziel sei es "die Projekte an Bord holen, bei denen wir kurz vor der Ziellinie stehen". Positive Signale kämen aus den USA und aus Südamerika. Ein neues Produkt mit geringeren Stromgestehungskosten solle im Spätsommer offiziell vorgestellt werden. Neben Kostensenkungen werde aktuell verstärkt in die eigene Technologie investiert. Außerdem stünden die Adjustierung der Kapazitäten an die Nachfrage und die weitere Internationalisierung der Beschaffung im Fokus.Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät unverändert zum Kauf der Nordex-Aktie und erhöht sein Kursziel von EUR 14,00 auf EUR 15,00. (Analyse vom 07.08.2017)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:12,209 EUR -1,94% (07.08.2017, 19:56)