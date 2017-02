Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 20 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert. Nordex und Acciona Windpower erzielten im Jahr 2015 einen kombinierten Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Kürze auch in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,6-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern spezifiziert sind. (27.02.2017/ac/a/t)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktie: Eine Flaute droht - AktienanalyseIm November kam der Schock für Nordex-Aktionäre (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF), so die Experten der " BÖRSE am Sonntag " in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Windkraft-Riese habe aufgrund von "Verschiebungen bei Projektumsätzen" den Ausblick für 2016 auf das untere Ende der Prognosespanne senken müssen. Ganz im Gegenteil hätten die Anleger auf eine Anhebung der Prognose gehofft. Am Donnerstag sei dann der nächste Schock gefolgt, denn Nordex habe enttäuschende Ausblicke auf die Jahre 2017 und 2018 vorgelegt. Vor allem die Geschäfte in Kernmärkten wie Brasilien, Indien und Südafrika seien schlechter gelaufen. Insgesamt würden sich Projekte in Südafrika und Brasilien im Volumen von 450 Millionen Euro verschieben.Die Nordex-Aktie sei angesichts der neuerlichen schlechten Nachricht um insgesamt über 30 Prozent fast ungebremst auf unter 14 Euro gestürzt. Damit sei ein Kursniveau erreicht, das die Nordex-Aktie vor rund zwei Jahren nach oben verlassen habe - knapp 33 Euro habe das Papier zum Beispiel an Weihnachten 2015 gekostet, zum Jahreswechsel 2015/2016 sei ein Spitzenwert von 33,90 Euro erreicht worden. Ein Grund für die damalige Euphorie: Nordex habe Anfang 2016 die spanische Acciona erworben. Mit der neuen Tochter, die vor allem in den USA und Südamerika unterwegs sei und 2015 950 Millionen Euro erlöst habe, habe der Konzern bis 2018 den Umsatz verdoppeln und damit zum Weltmarktführer Vestas aufschließen wollen."Die gegenwärtigen Arbeiten zur Aufstellung des Abschlusses für das Geschäftsjahr 2016 lassen bereits erkennen, dass sich die weiteren finanziellen Kennzahlen im Rahmen der Prognose befinden", so Nordex.Für das laufende Jahr rechne Nordex-Chef Lars Bondo Krogsgaard nur noch mit einem Umsatz von 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro statt bislang 3,35 Milliarden. Die operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) solle zwischen 7,8 bis 8,2 Prozent liegen und damit unter dem Vorjahreswert von 8,3 Prozent. Krogsgard beharre indes trotz gesunkener Prognosen darauf, "dass sich die weiteren finanziellen Kennzahlen im Rahmen der Prognose befinden". Für 2018 strebe Nordex bei einem Umsatz von 3,4 bis 3,6 Milliarden Euro eine stabile Marge an. Ursprünglich seien 4,2 bis 4,5 Milliarden Euro avisiert worden bei einer EBITDA-Marge von über zehn Prozent.Anleger sollten sich angesichts dessen überlegen, wie hoch sie ins Risiko gehen möchten. Wer seine Altervorsorge noch nicht in trockenen Tüchern hat, sollte die Nordex-Aktie als Beimischung zum Depot in Erwägung ziehen, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". (Analyse vom 25.02.2017)Börsenplätze Nordex-Aktie: