Kursziel

Nordex-Aktie

(Euro) Rating

Nordex-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 15 Kaufen NordLB Holger Fechner 07.08.2017 11 Underweight Barclays James Stettler 07.08.2017 11,80 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 07.08.2017 14 Hold Commerzbank Sebastian Growe 04.08.2017 18 Buy Warburg Research Arash Roshan Zamir 03.08.2017 14 Hold Deutsche Bank Virginia Sanz De Madrid 01.08.2017 10,40 Reduce HSBC Sean McLoughlin 28.07.2017 12 Neutral Goldman Sachs Manuel Losa 20.07.2017 9 Underperform Macquarie Gurpreet Gujral 21.06.2017 12,50 Hold Societe Generale Alok Katre 15.06.2017 14,40 Neutral Citigroup Phuc Nguyen 04.04.2017 16,50 Neutral Oddo Seydler Stephan Wulf 03.03.2017 11,50 Reduce Kepler Cheuvreux Douglas Lindahl 27.02.2017

Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,358 EUR -0,35% (17.08.2017, 08:00)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,445 EUR +0,08% (16.08.2017, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 21 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von EUR 3,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und in Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 3,9-MW-Klasse, die auf Marktanforderungen in entwickelten Märkten und Schwellenländern ausgelegt sind. (17.08.2017/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) nach Quartalszahlen zu? 18 oder 9 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nordex-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Nordex hat am 03. August Halbjahreszahlen präsentiert. Das Geschäftsvolumen stieg in Q2 auf EUR 852,7 Mio. (EUR 846,9 Mio.) und trug damit wesentlich zum Halbjahresumsatz von EUR 1.501,1 Mio. bei (H1/2016: EUR 1.483,9 Mio.). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug EUR 117,5 Mio. (H1/2016: EUR 136,6 Mio.). Damit erreichte der Konzern eine EBITDA-Marge von 7,8%. Die Bruttomarge stieg auf 27,2% (H1/2016: 24,8%). Der Konzerngewinn betrug EUR 22,6 Mio. (H1/2016: EUR 51,0 Mio.).Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nordex-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Arash Roshan Zamir, in einer Aktienanalyse vom 21.07.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat das "buy"-Votum für die Nordex-Aktie mit einem Kursziel von 18,00 Euro bestätigt. Er sei von einem soliden zweiten Quartal ausgegangen, das die Stimmung gegenüber dem Unternehmen weiter aufhellen sollte.Die niedrigste Kursprognose für die Nordex-Aktie kommt von Macquarie und liegt bei 9,00 Euro. Gurpreet Gujral, Aktienanalyst von Macquarie, hat am 21.06.2017 das "underperform"-Votum für die Nordex-Aktie bestätigt und sein Kursziel von 15,02 auf 9,00 Euro reduziert. Der Analyst habe erwartet, dass der Auftragseingang des Unternehmens im Jahr 2017 enttäuschen werde. Die Markterwartungen für das Folgejahr sollten dann nach unten revidiert werden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nordex-Aktie?Börsenplätze Nordex-Aktie: