Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Nordex SE": Keine vorhanden.



Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,37 EUR +0,79% (17.11.2021, 13:26)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

15,50 EUR +0,65% (17.11.2021, 13:17)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 35 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (17.11.2021/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF).Nordex habe auch in den ersten neun Monaten 2021 vor dem Hintergrund erhöhter Errichtungszahlen im Segment Projekte den Umsatz weiter zweistellig um 24,9% (H1 2021: +31,7%; Q1 2021: 29,7%) auf EUR 3.956 Mio. (H1 2021: EUR 2.696,6 Mio.; Q1 2021: EUR 1.251,2 Mio.) verbessern können. Insgesamt sei mit 1.216 (H1 2021: 775; Q1 2021: 356; Vj.: 1.052) installierten Windenergieanlagen in 22 (Vj.: 21) Ländern eine Gesamtleistung von 4.858 MW (H1 2021: 2.976,8 MW; Vj.: 3.817 MW) errichtet worden.Das Konzern-EBITDA habe sich von EUR 70,8 Mio. im Vorjahreszeitraum auf nun EUR 100,7 Mio. (H1 2021: EUR 68,4 Mio.; Q1 2021 noch EUR 10,4 Mio.) verbessert. Die EBITDA-Marge habe weiterhin 2,5% (H1 2021: 2,5%; Q1 2021 noch 0,8%) betragen und damit über dem Vorjahresniveau von 2,2% (H1 2020: -3,5%) gelegen. Insgesamt sei in 9M 2021 ein Konzernverlust von EUR -103,7 Mio. (H1 2021: EUR -63,7 Mio.; Q1 2021: EUR 38,0 Mio.) im Vergleich zu EUR -107,5 Mio. im Vj. angefallen.Dank deutlich gestiegener Installationen habe Nordex auch in den ersten neun Monaten 2021 den Umsatz zweitstellig steigern können. Der Auftragseingang sei auch im dritten Quartal wieder positiv ausgefallen. Dagegen seien die indirekten Auswirkungen der Pandemie durch Verwerfungen an den Rohstoff- und Logistikmärkten weiter deutlich sichtbar gewesen und seien in der zweiten Jahreshälfte sogar noch deutlich stärker ausgefallen, als vorher vom Unternehmen erwartet worden sei. Entsprechend sei die EBITDA-Prognose für 2021 nach unten revidiert worden. Doch gehe Nordex davon aus, die gegenwärtigen Herausforderungen zu überwinden und strebe mittelfristig weiterhin das strategische Ziel von 8% bei der EBITDA-Marge an. Angesichts des zum Erreichen der weltweiten Klimaziele notwendigen Ausbaus der Windenergie dürfte die Auftragsentwicklung in den nächsten Jahren weiter positiv ausfallen.Die NORD/LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Nordex-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Die Analysten würden diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 17.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link