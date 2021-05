Kursziel

Nordex-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 27,00 Hold Société Générale Rajesh Singla 22.04.2021 26,50 Neutral Goldman Sachs Ajay Patel 22.04.2021 34,00 Buy Jefferies Constantin Hesse 15.04.2021 30,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 24.03.2021 26,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 24.03.2021

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.05.2021/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 34,00 oder 26,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nordex-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nordex SE wird am 11.05.2021 die Zahlen für das erste Quartal 2020 präsentieren.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 15. April zu entnehmen ist, habe der Windanlagen-Bauer im ersten Quartal weniger Aufträge als ein Jahr zuvor erhalten. Der Auftragseingang sei um fast ein Viertel auf 1,25 Gigawatt (GW) gesunken. Ein Sprecher habe auf das starke Vorjahresquartal verwiesen und insgesamt von einer "Momentaufnahme" gesprochen: Ein Auftragseingang von über 1 GW im Quartal sei früher bei Nordex nicht üblich gewesen.Ein Großteil der Aufträge sei im ersten Quartal aus Europa gekommen. Nordex habe hier von einer traditionell guten Position in europäischen Märkten profitiert. Mit 73% sei der Anteil der neuen, profitableren Turbinen deutlich geringer gewesen als ein Jahr zuvor mit 85%. Mit einem höheren Anteil der neuen Trubinen-Generation an den Gesamtaufträgen wolle Konzernchef Blanco die Marge beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bereits in diesem Jahr mindestens verdoppeln.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nordex-Aktie anbetrifft, hat Constantin Hesse, Analyst von Jefferies, das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat seine "buy"-Empfehlung in einer Analyse vom 15.04.2021 bestätigt. Das Kursziel bei 34,00 Euro belassen. Der Auftragseingang im ersten Quartal sei nicht ganz so stark wie erwartet ausgefallen, so der Analyst. In den kommenden Quartalen sollte sich die Entwicklung aber verbessern.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nordex-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nordex-Aktie auf einen Blick: