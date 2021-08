Kursziel

Nordex-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 22,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 18.08.2021 17,70 Halten Independent Research Sven Diermeier 13.08.2021 25,00 Buy Jefferies Constantin Hesse 12.08.2021 19,70 Neutral Goldman Sachs Ajay Patel 12.08.2021 20,25 Hold Kepler Cheuvreux Douglas Lindahl 12.08.2021



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (23.08.2021/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 25,00 oder 17,70 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nordex-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nordex SE hat am 12.08.2021 die Zahlen für das zweite Quartal 2021 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. August zu entnehmen ist, habe der Windkraftanlagen-Bauer im zweiten Quartal dank wieder anziehender Aktivitäten den Verlust deutlich reduziert. Unter dem Strich sei nach einem dreistelligen Millionenverlust im Vorjahreszeitraum nun noch ein Minus von rund neun Millionen Euro geblieben. Der Umsatz habe um rund ein Drittel auf 1,45 Mrd. Euro zugelegt.Während die Verwerfungen an den Rohstoff- und Logistikmärkten für das Unternehmen nach eigenen Angaben noch "deutlich" sichtbar gewesen seien, sei das operative Geschäft kaum mehr von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen gewesen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe 58 Mio. Euro betragen nach einem Minus von 84 Mio. Euro im Vorjahr betragen. Damit habe das Unternehmen sowohl beim Erlös als auch operativen Ergebnis deutlich besser abgeschnitten als von Experten erwartet. Nordex habe zudem die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nordex-Aktie anbetrifft, hat Constantin Hesse, Analyst von Jefferies, das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel in einer Analyse vom 12.08.2021 auf "buy" belassen. Das Kursziel laute nach wie vor 25,00 Euro. Trotz guter Zahlen des Windturbinenherstellers habe der Markt auf den kurzfristigen Preisdruck negativ reagiert, so der Analyst. Er habe die Erwartungen an die Profitabilität im laufenden Jahr herunter geschraubt. Gleichzeitig habe er aber die Verbesserungen beim Auftragseingang, der Profitabilität und in der Bilanz gelobt.Die niedrigste Kursprognose für die Nordex-Aktie kommt von Independent Research. Analyst Sven Diermeier hat den Titel am 13.08.2021 weiterhin mit dem Votum "halten" bewertet. Das Kursziel wurde von 18,70 Euro auf 17,70 Euro reduziert. Das Q2-Zahlenwerk (u.a. deutlicher Umsatzanstieg, deutliche Ergebnisverbesserung, EPS aber weiterhin defizitär, negativer freier Cashflow) habe operativ (Umsatz, EBITDA) über den Analystenprognosen gelegen. Der Ausblick für 2021, der Umsatz- und Margenverbesserungen impliziere, sei vollumfänglich bestätigt worden. Hier sehe Diermeier Nordex zur Halbzeit auf Kurs.Der feste Auftragsbestand (Projekte, per 30.06.2021) sei im Quartalsverlauf weiter gesunken und liege auf dem niedrigsten Niveau seit 31.03.2019. Daher sei der Analyst skeptischer bezüglich des Erreichens des erneut wiederholten Margenziels für 2022e (8%) geworden. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen würden sich seines Erachtens per 30.09.2021 durch die Mitte Juli abgeschlossene Kapitalerhöhung (586 Mio. Euro) deutlich verbessert (ggü. 30.06.2021) darstellen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nordex-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nordex-Aktie auf einen Blick: