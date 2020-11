Kursziel

Nordex-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 11,00 Hold Kepler Cheuvreux Douglas Lindahl 11.11.2020 19,50 Buy Jefferies Constantin Hesse 10.11.2020 14,10 Halten Independent Research Sven Diermeier 10.11.2020 12,00 Neutral Goldman Sachs Rakesh Patel 09.11.2020 11,50 Neutral Citigroup Vivek Midha 18.08.2020

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 7.900 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.11.2020/ac/a/t)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 19,50 oder 11,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nordex-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nordex SE wird am 13.11.2020 die Zahlen für das dritte Quartal 2020 präsentieren. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 10. November zu entnehmen ist, wittere der Windanlagen-Hersteller in der Corona-Krise die Chance auf bessere Geschäfte und setze sich für 2020 und die kommenden Jahre neue Ziele. Im laufenden Jahr solle der Konzernumsatz rund 4,4 Milliarden Euro erreichen. Für das kommende Jahr erwarte Nordex-Chef José Luis Blanco nun eine positive Entwicklung und peile für 2022 Erlöse von 5 Milliarden Euro an.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nordex-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Jefferies, Constantin Hesse, in einer Aktienanalyse vom 10.11.2020 seine "buy"-Empfehlung bestätigt. Das Kursziel wurde von 15,50 auf 19,50 Euro angehoben. Nach einem schmerzhaften Jahr peile der Windkraftanlagen-Hersteller den Weg zurück in die Profitabilität an, so der Analyst. Der Ausblick auf 2022 sei ambitioniert, aber erreichbar. Der Experte habe seine Ergebnisprognosen für 2021 und 2022 erhöht.Die niedrigste Kursprognose für die Nordex-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux und liegt bei 11,00 EUR. Analyst Douglas Lindahl hat sein Votum am 11.11.2020 bei "hold" belassen. Die Geschäftsziele des Windkraftanlagen-Herstellers für 2022 seien stark ausgefallen, so Lindahl.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nordex-Aktie?