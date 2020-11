Bonn (www.aktiencheck.de) - In der 46. Kalenderwoche verzeichneten die US-Eisenbahngesellschaften eine Zunahme des Frachtvolumens um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.Auch in Kanada ziehe das Frachtgeschäft auf der Schiene wieder an; seit Quartalsbeginn belaufe sich dieses Wachstum auf stattliche 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und übertreffe damit deutlich den US-Wert.Die Zahlen würden zeigen, dass das Coronavirus die voranschreitende konjunkturelle Erholung in Nordamerika nicht wesentlich abbremsen könne und die Eisenbahngesellschaften zurück in die Erfolgsspur finden sollten. (19.11.2020/ac/a/m)