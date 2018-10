XETRA-Aktienkurs Noratis-Aktie:

Kurzprofil Noratis AG:



Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, Ticker-Symbol: NUVA) ist ein inhabergeführter Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Das Unternehmen investiert deutschlandweit in Wohnimmobilien mit technischem und kaufmännischem Entwicklungspotenzial, vorwiegend in Mittel- und Kleinstädten oder am Rand von Ballungszentren. Seine Immobilien, vorzugsweise Siedlungsbauten, Werkswohnungen und Quartiere, werden durch wertsteigernde Entwicklungsmaßnahmen sowohl bautechnisch als auch durch professionelles Asset Management nachhaltig aufgewertet und neu positioniert.



Nach der erfolgreichen Entwicklung werden die Liegenschaften entweder veräußert oder bleiben im Bestand. Dabei erfolgt die Veräußerung im Rahmen folgender Strategien: Blockverkäufe (Verkauf einzelner Mehrfamilienhäuser bzw. Häuserzeilen bis hin zu ganzen Portfolios) und Einzelprivatisierung (Verkauf einzelner Wohnungen an Mieter, Selbstnutzer oder Kapitalanleger). Die Strategie der Noratis Gruppe zielt auf ein nachhaltiges Wachstum des Wohnimmobilienportfolios bei stabilen Cashflows. (01.10.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Noratis-Aktienanalyse von Independent Research:Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Noratis-Aktie (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, Ticker-Symbol: NUVA).Wie erwartet hätten in H1 2018 der Umsatz mit 20,8 (33,1) Mio. Euro und das bereinigte EBT mit 4,3 (6,9) Mio. Euro unter dem Vorjahr gelegen (Verkauf von 133 Wohnungen vor allem in Schwarzenbek vs. 331 Einheiten im Vorjahr vor allem in Dormagen). Hervorzuheben sei die Rohmarge bei Immobilienverkäufen von 34,5% (27,9%), was für eine weiterhin hohe Nachfrage spreche.Seit Jahresbeginn habe Noratis in drei Transaktionen 882 Wohnungen hinzugekauft und das Portfolio auf gut 1.900 Einheiten ausgebaut. Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung Ende Mai (netto 14,5 Mio. Euro) dürfte Noratis die Immobilienvorräte bis Ende 2020e auf 276 (30.06.18: 114) Mio. Euro ausbauen. Die Pipeline erlaube es Noratis das Abverkaufsvolumen sukzessive zu steigern und daher attraktive Dividenden zu zahlen (Dividendenrendite 2018e: 6%). Die Analysten würden wegen hochmargiger Abverkäufe ein starkes H2 2018e erwarten.Für die Noratis-Aktie bekräftigen Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, u.a. wegen des stabilen Marktes für kleine bis mittelgroße Immobilientransaktionen ihr "kaufen"-Votum und ihr Kursziel von 34,00 Euro. (Analyse vom 01.10.2018)Börsenplätze Noratis-Aktie: