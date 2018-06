XETRA-Aktienkurs Noratis-Aktie:

Kurzprofil Noratis AG:



Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, Ticker-Symbol: NUVA) ist ein inhabergeführter Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Das Unternehmen investiert deutschlandweit in Wohnimmobilien mit technischem und kaufmännischem Entwicklungspotenzial, vorwiegend in Mittel- und Kleinstädten oder am Rand von Ballungszentren. Seine Immobilien, vorzugsweise Siedlungsbauten, Werkswohnungen und Quartiere, werden durch wertsteigernde Entwicklungsmaßnahmen sowohl bautechnisch als auch durch professionelles Asset Management nachhaltig aufgewertet und neu positioniert.



Nach der erfolgreichen Entwicklung werden die Liegenschaften entweder veräußert oder bleiben im Bestand. Dabei erfolgt die Veräußerung im Rahmen folgender Strategien: Blockverkäufe (Verkauf einzelner Mehrfamilienhäuser bzw. Häuserzeilen bis hin zu ganzen Portfolios) und Einzelprivatisierung (Verkauf einzelner Wohnungen an Mieter, Selbstnutzer oder Kapitalanleger). Die Strategie der Noratis Gruppe zielt auf ein nachhaltiges Wachstum des Wohnimmobilienportfolios bei stabilen Cashflows. (26.06.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Noratis-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Noratis-Aktie (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, Ticker-Symbol: NUVA).Noratis habe in den letzten Wochen lebhafte Handelsaktivitäten entfaltet und unter anderem ein Portfolio aus 99 Wohnungen in Schwarzenbek in der Nähe von Hamburg veräußert. Damit sei ein wichtiger Zwischenschritt getan worden, um wie angekündigt das dynamische Wachstum der letzten beiden Jahre auch in 2018 fortzusetzen. Als ebenso wichtig erachte der Analyst, dass Noratis auch im Einkauf aktiv gewesen sei und zwei Portfolien mit insgesamt mehr als 500 Wohneinheiten habe erwerben können. In beiden Fällen handle es sich um ältere Wohnungen, die aufgrund von Leerständen und/oder von Modernisierungsbedarf nach Angaben von Noratis noch über beträchtliches Wertsteigerungspotenzial verfügen würden.In Relation zu dem Wohnungsbestand von knapp 1.200 Einheiten, den Noratis zum Jahresende 2017 ausgewiesen habe, würden diese Zukäufe einen deutlichen Zuwachs darstellen und eine gute Grundlage für das angestrebte Wachstum bilden. Um diese Expansion auch finanziell abzusichern, habe Noratis im Mai eine Kapitalerhöhung durchgeführt, in deren Rahmen knapp 0,7 Mio. neue Aktien zum Stückpreis von 22,50 Euro platziert und ein Mittelzufluss von 15,3 Mio. Euro (brutto) erzielt worden seien.Der positive Newsflow der letzten Wochen entspreche sowohl den Ankündigungen des Unternehmens als auch den Analysten-Erwartungen. Insbesondere beim Aufbau des Vorratsvermögens komme die Gesellschaft gut voran, was der Analyst angesichts der Angebotsknappheit auf dem Wohnungsmarkt für ein gutes Signal halte. Mit dem zusätzlichen Eigenkapital dürfte der Portfolioaufbau in den nächsten Monaten weiter dynamisch fortgesetzt werden. Bezüglich der Umsätze habe Noratis hingegen bereits angekündigt, dass ein Großteil der für 2018 geplanten Verkäufe erst in der zweiten Jahreshälfte und vor allem im vierten Quartal erfolgen dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Noratis-Aktie: