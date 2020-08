Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (28.08.2020/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nokia-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) charttechnisch unter die Lupe.Ihre letzte Analyse der Nokia-Aktie liege schon einige Monate, wenn nicht gar Jahre zurück. Aktuell lohne es sich aber ein Blick auf den "fallen angel", denn die charttechnische Ausgangslage gestalte sich vielversprechend. Schließlich würden die jüngsten Kursavancen für einen Bruch des Baissetrends seit Ende 2015 bzw. des steileren Pendants seit Anfang 2019 (akt. bei 3,96/4,18 EUR) sorgen. Die zuletzt angeführte Trendlinie harmoniere zudem bestens mit dem Durchschnitt der letzten 90 Wochen (akt. bei 4,19 EUR).Für das größte Ausrufezeichen in Sachen nachhaltiger Wende zum Besseren sorge allerdings zweifelsfrei die zuletzt vervollständigte, inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Rein rechnerisch lasse sich das kalkulatorische Anschlusspotenzial aus der unteren Umkehr auf rund 2 EUR taxieren. Langfristig seien also durchaus Notierungen im Bereich von 6 EUR möglich. Ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg in diese Kursregion würden dabei die horizontalen Hürden bei rund 5 EUR markieren. Der Charme der aktuellen Konstellation liege vor allem darin, dass die beschriebene Ausbruchssituation eine enge Absicherung auf der Unterseite erlaube. Schließlich würde ein nachhaltiges Rebreak der 4-EUR-Marke die beschriebene Bodenbildung negieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.08.2020)Börsenplätze Nokia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:4,2415 EUR -0,67% (27.08.2020, 17:35)