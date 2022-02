(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (03.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Nokia wolle langfristig profitabler werden. Konzernchef Pekka Lundmark habe dies am Donnerstag bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr mit Fortschritten beim Konzernumbau begründet. Im für Tech-Werte sehr schwachen Umfeld komme die Aktie jedoch unter Druck.Zudem habe Lundmark infolge hoher Mittelzuflüsse in den vergangenen beiden Jahren ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 600 Mio. Euro angekündigt. Dieses solle im ersten Quartal beginnen und zwei Jahre laufen. Zudem solle es eine Dividende von 8 Cent je Aktie geben, nachdem die Anleger für 2020 leer ausgegangen seien.Der Konzernchef habe vergangenen März die Streichung von bis zu 10.000 Stellen in einem Zeitraum von 18 bis 24 Monaten angekündigt. Auch dadurch sollten die Kosten bis Ende 2023 um rund 600 Mio. Euro gedrückt werden, was auf der anderen Seite höhere Investitionen etwa in Forschung und Entwicklung ausgleichen solle.Auch vor diesem Hintergrund strebe Nokia langfristig - also auf Sicht von drei bis fünf Jahren - nun eine bereinigte operative Marge von mindestens 14 Prozent an. Das alte Ziel eines vergleichbaren Betriebsgewinns in Höhe von bis zu 13 Prozent des Umsatzes habe für 2023 gegolten. Das Umsatzwachstum solle weiterhin über dem des Marktes liegen. Analyst Sandeep Deshpande von der US-Bank JPMorgan habe das neue Margenziel gelobt. Zudem sei hier durchaus Luft nach oben vorhanden, sollte die Restrukturierung der Finnen nach Plan verlaufen.Unter dem Strich seien auf vergleichbarer Basis knapp 2,1 Mrd. Euro hängenblieben nach 1,4 Mrd. vor einem Jahr. Inklusive Sondereffekten sei es 2021 ein Plus von 1,6 Mrd. Euro gewesen, nachdem 2020 wegen der Abschreibung steuerlicher Verlustvorträge in Milliardenhöhe noch ein Minus von 2,5 Mrd. Euro gestanden habe.Für 2022 kalkuliere Lundmark mit einem Umsatz von 22,6 bis 23,8 Mrd. Euro, was in der Mitte der Spanne über der durchschnittlichen Analystenschätzung liege. Als bereinigter operativer Gewinn sollten davon 11 bis 13,5 Prozent hängen bleiben. Der Konzernchef habe hier auf einen hohen Auftragsbestand, aber auch auf die weiterhin angespannte Lage mit Blick auf die weltweiten Lieferketten verwiesen.Mit dem Ausblick könne Nokia keine Begeisterung hervorrufen. Die Konsolidierung gehe damit weiter.Nachdem die Nokia-Aktie zuletzt unter den nachgezogenen Stoppkurs gefallen ist, warten Anleger nun vorerst ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Technologisch habe ohnehin der Rivale Ericsson die Nase vorn. (Analyse vom 03.02.2022)