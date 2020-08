Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (21.08.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF).Der Netzwerkausrüster habe im 2. Quartal 2020 einen Umsatzrückgang von 11% auf EUR 5,092 Mrd. hinnehmen müssen. Rund EUR 300 Mio. des Rückgangs sei auf COVID-19-Effekte zurückgegangen. Doch die Kostensenkungen würden Wirkung zeigen. Nokia habe einen großen und überzeugenden Sprung bei der Profitabilität machen können. Auch im 5G-Produktportfolio würden sich Fortschritte zeigen. Seit Anfang August übernehme Pekka Lundmark die Rolle des CEO (zuvor: CEO von Fortum). In den kommenden Jahren dürften sich insbesondere durch 5G dynamische Wachstumsmöglichkeiten ergeben, allerdings in einem sehr kompetitiven Umfeld.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Nokia-Aktie und das Kursziel von 4,80 Euro. (Analyse vom 21.08.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Nokia Oyi": Keine vorhanden.