Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,9045 EUR +3,39% (05.06.2020, 16:29)



Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,903 EUR +2,87% (05.06.2020, 16:37)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein finnischer Telekommunikationskonzern und einer der führenden Anbieter von Systemen und Produkten in der globalen Kommunikationsindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette und bietet eine Vielfalt unterschiedlicher Anwenderprodukte für die Bereiche Musik, Navigation, Video, TV, Games, Fotografie und Telekommunikation an. Hinzu kommen verschiedene Produkte aus dem Bereich Netzwerktechnologie, die in Fertigungsstätten in China, Finnland, Deutschland und Indien hergestellt werden. Neben unterschiedlichsten Mobiltelefonen und Smartphones vertreibt der Konzern Originalzubehör und bietet über einen eigenen Online-Shop Inhalte und Apps zum Download. 2014 wurde die gesamte Handysparte an Microsoft verkauft, da sich der Konzern zukünftig mehr auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren will. 2013 wurde bereits das ehemalige Joint Venture Nokia Siemens Networks komplett von Nokia übernommen. Dort wird für internationalen Kunden Telekommunikationsinfrastruktur sowie die entsprechende Hardware, Software und Dienstleistungen entwickelt. (05.06.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF), senkt aber das Kursziel von 5 auf 4,80 Euro.In einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld, das nun zusätzlich durch die Corona-Krise belastet sei, habe sich der finnische Konzern insgesamt gut behaupten und dank umfangreicher Kosteneinsparungen und Produktverbesserungen Margen- und Ergebnisverbesserungen erzielen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Mobilfunkmarkt befinde sich weiterhin in einer Umbruchphase zwischen den Mobilfunkstandards 4G und 5G. Während 4G sich in einer sehr späten reifen Phase mit sinkenden Umsätzen befinde, laufe 5G erst langsam an. In den kommenden Jahren sollte sich hieraus aber eine sehr dynamische Wachstumsphase entwickeln, aus der sich trotz des harten Wettbewerbs gute Entwicklungschancen für Nokia ergeben würden. Kostenstrukturen, Produktperformance und Cashgenerierung würden weiter im Fokus bleiben.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Nokia-Aktie bei einem leicht von 5 auf 4,80 Euro reduzierten Kursziel. (Analyse vom 05.06.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Nokia Corp: Keine vorhanden.Börsenplätze Nokia-Aktie: