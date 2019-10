Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (30.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Eine drastische Gewinnwarnung habe die Nokia-Aktie in der vergangenen Woche abstürzen lassen. Der harte Wettbewerb, die Unsicherheit bezüglich des US-Markts wegen der Fusion von T-Mobile US und Sprint sowie hohe Investitionen für den 5G-Ausbau würden den Netzwerkausrüster belasten. Schnelle Besserung sei nicht in Sicht.Nokia habe die Anleger verschreckt. Der Konzern tue sich im harten Wettbewerb mit dem chinesischen Weltmarktführer Huawei, der technologisch überlegen sei und gleichzeitig kostengünstig anbiete, und Ericsson sehr schwer. Finanziell würden sich die Probleme bereits widerspiegeln - Konzernchef Rajeev Suri rechne jedoch erst 2021 mit Besserung. Das habe Folgen.Die Dividende habe Nokia bereits gestrichen. Die Finnen würden das Geld benötigen, um die Investitionen in den 5G-Ausbau zu stemmen - und überhaupt wettbewerbsfähig bleiben zu können. Denn auch die Finanzierung dürfte künftig noch teurer werden. Die Ratingagentur Moody's habe die Bewertung von Nokia um eine Stufe auf Ba2 bei stabilem Ausblick gesenkt. Der höhere Margendruck dürfte eine rasche Erholung verhindern, so Analyst Ernesto Bisagno.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nokia-Aktie: