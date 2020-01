Börsenplätze Nokia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,7065 EUR +0,76% (24.01.2020, 14:45)



Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

3,70 EUR +0,14% (24.01.2020, 15:05)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (24.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) unter die Lupe.Eine massive Gewinnwarnung habe die Nokia-Aktie im Oktober einbrechen lassen. Seitdem arbeite der Titel an einem Comeback. Oberhalb der 3-Euro-Marke habe sich der Aktienkurs mittlerweile stabilisiert, doch die Kurse von vor der Gewinnwarnung seien noch weit entfernt. Der finnische Staatsfonds übe herbe Kritik.Antti Makinen, der Chef des finnischen Staatsfonds Solidium, habe gegenüber Reuters gesagt, dass er Nokia ein "harsches Feedback" für die Vorgehensweise gegeben habe. "Wir waren sehr enttäuscht über die radikale Änderung der Prognosen und über die gesamte Kommunikation dabei", so Makinen. Vor allem die passive Haltung des Konzerns gegenüber den Anteilseignern verärgere ihr, auch da Nokia im Gegensatz zum Rivalen Ericsson seit Langem keine Kapitalmarkttage mehr zur Erläuterung der eigenen Strategie abhalte.Solidium halte Beteiligungen an 13 finnischen Börsenkonzernen. Bei Nokia halte der Staatsfonds aktuell 3,85 Prozent. Im vergangenen Jahr habe Solidium 338 Mio. Euro zum finnischen Staatsbudget beigesteuert und habe eine Eigenkapitalrendite von 15 Prozent erzielt. Jedoch dürfte der Beitrag zum Budget aufgrund der Dividendenstreichung von Nokia deutlich sinken, die Eigenkapitalrendite sei in den vergangenen sechs Monaten vor allem auch wegen der Gewinnwarnung von Nokia in den roten Bereich auf minus 1,4 Prozent gefallen.Investoren sollten die Nokia-Aktie weiter meiden, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link