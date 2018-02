Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,408 EUR +0,43% (09.02.2018, 14:30)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (09.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktie: Das Zauberwort heißt 5G - AktienanalyseIm STOXX machte zuletzt Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) mit seiner Bilanz von sich reden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der finnische Telekomausrüster habe sein operatives Ergebnis (EBIT) im vergangenen Jahr dank eines Sondereffekts um sieben Prozent auf eine Mrd. Euro gesteigert. Damit habe der Konzern besser abgeschnitten als gedacht. Die durchschnittliche Analystenprognose habe bei 888 Mio. Euro gelegen. Besonders angetan habe sich die Börse allerdings vom Ausblick gezeigt. Zwar werde der Markt für die Ausrüstung von Mobilfunknetzen 2018 voraussichtlich nicht so schnell wachsen wie bisher angenommen, 2019 werde laut Nokia-Chef Rajeev Suri allerdings ein "neues Jahr des Wachstums" sein, vor allem in Nordamerika, wo der Konzern kräftig investiere. Das Zauberwort heißt: 5G, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:4,402 EUR -0,54% (09.02.2018, 14:16)