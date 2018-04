Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI).







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) von 4,80 auf 5 Euro.Die Zahlen für das erste Quartal 2018 des finnischen Netzwerkausrüsters seien das genaue Gegenteil des schwedischen Hauptwettbewerbers Ericsson gewesen - genau anders herum als noch in Q4 2017: Umsatz- (-8,4% (währungsbereinigt: +/-0%) y/y) und ergebnisseitig habe Nokia die Erwartungen in Ql 2018 zum größten Teil verfehlt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nokia habe jedoch seinen Ausblick für den Netzwerkmarkt in 2018 erneut nach oben revidiert und erwarte nun einen Rückgang um nur noch 1% bis 3% y/y anstatt wie bisher -2% bis -4% y/y. Zudem gehe der Konzern nun davon aus, in 2018 und auch langfristig im Netzwerkgeschäft besser als der Markt abzuschneiden. Bislang sei erwartet worden, dass die Erlöse im Netzwerkgeschäft in ähnlicher Größenordnung wie der Referenzmarkt rückläufig seien. Nokia erhoffe sich zudem von der neuen Mobilfunktechnik 5G v.a. im zweiten Halbjahr 2018 einen starken Wachstumsschub. Trotz des als "herausfordernd" beschriebenen Jahresauftakts würden die Finnen an ihren restlichen Zielsetzungen für das laufende Geschäftsjahr festhalten. Friebel habe seine EPS-Prognose für 2018 auf - 0,06 (alt: +0,02) Euro gesenkt.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Nokia-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 4,80 auf 5 Euro angehoben. (Analyse vom 27.07.2018)Börsenplätze Nokia-Aktie: