Tradegate-Aktienkurs Nokia-Aktie:

4,899 EUR +0,70% (01.03.2017, 16:15)



ISIN Nokia-Aktie:

FI0009000681



WKN Nokia-Aktie:

870737



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOA3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

NOKBF



Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) ist ein Telekommunikationskonzern und Mobilfunk-Hersteller mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Der ehemals weltgrößte Mobiltelefon-Hersteller will die Mobiltelefonsparte bis 2014 an Microsoft verkaufen. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (01.03.2017/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Jahreszahlen 2016 weiterhin zum Kauf der Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF).Der Konzern leide erwartungsgemäß weiter unter der anhaltenden Nachfrageschwäche insbesondere in der Netzwerktechnik. Die Schwäche sei bedingt durch das "Warten" auf den zukünftigen Mobilfunkstand (5G) sowie die Konsolidierung unter den Netzbetreibern. Mit der Einführung des neuen Standards voraussichtlich ab 2019/20 dürfte die Nachfrage jedoch sprunghaft ansteigen. Aktuell mache Nokia seine Hausaufgaben, präsentiere nach der Alcatel-Lucent-Übernahme ein breiteres Produktspektrum, investiere in Wachstumsthemen und setze umfangreiche Sparbemühungen bislang erfolgreich um. Langfristig sei das Chancen-/Risikoprofil daher attraktiv.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die Nokia-Aktie. Das Kursziel werde von 5,00 EUR auf 5,50 EUR erhöht. (Analyse vom 01.03.2017)Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:4,88 EUR +1,08% (01.03.2017, 15:59)