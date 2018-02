Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:

Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein weltweit tätiger Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Anfang 2011 ging Nokia mit Microsoft eine Partnerschaft über Windows-basierte Mobiltelefone ein und verkaufte die gesamte Mobiltelefonsparte in 2014 an Microsoft. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (02.02.2018/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) von 4,40 auf 4,80 Euro.Im Gegensatz zum Hauptwettbewerber Ericsson seien die Zahlen von Nokia für das vierte Quartal 2017 überraschend positiv ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zudem sei die Ergebnis- und Umsatzentwicklung besser als zuletzt bei Ericsson verlaufen. Die Ziele für 2018 würden aber recht vorsichtig erscheinen, die für 2020 würden aber viel Dynamik erwarten lassen. Überraschenderweise habe Nokia auch die Dividende für GJ 2017 erhöht. Friebel habe seine Prognosen angepasst.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Nokia-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 4,40 auf 4,80 Euro angehoben. (Analyse vom 02.02.2018)Börsenplätze Nokia-Aktie: