Kurzprofil Nokia Oyi:



Nokia Oyi (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) ist ein Telekommunikationskonzern und Mobilfunk-Hersteller mit Hauptsitz im finnischen Espoo. Der ehemals weltgrößte Mobiltelefon-Hersteller will die Mobiltelefonsparte bis 2014 an Microsoft verkaufen. Außerdem ist das Unternehmen Anbieter von Konsumartikeln wie Set-Top-Boxen sowie von Geräten für Breitband-, IP- und mobile Netzwerke. Nokia ist zudem ein Zulieferer der Automobilindustrie und liefert z.B. Lautsprecher für diverse Automarken (u.a. BMW, AUDI). (04.02.2017/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) von 4,70 auf 5 Euro.Der finnische Netzwerkausrüster habe ebenso wie der schwedische Konkurrenten Ericsson in Q4 2016 die anhaltende Nachfrageschwäche im Markt für Telekommunikationsinfrastruktur zu spüren bekommen, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Hinsichtlich der Ergebnisentwicklung stehe Nokia aber - auch dank der Sparbemühungen - besser da als Ericsson. Nichtsdestotrotz hätten die Q4-Zahlen von Nokia zum Teil enttäuscht. Friebel habe seine Prognosen für 2017 nach unten revidiert.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Nokia-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 4,70 auf 5 Euro angehoben. (Analyse vom 03.02.2017)Xetra-Aktienkurs Nokia-Aktie:4,46 Euro +0,54% (03.02.2017, 15:45)